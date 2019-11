Raymond "Poupou" Poulidor (83) is overleden

"Poupou" en "de eeuwige tweede"

Voor de jongere generatie doet Raymond Poulidor wellicht een belletje rinkelen als schoonvader van Adrie van der Poel en als grootvader van Mathieu van der Poel. Poulidor bestempelde zijn kleinzoon als "een fenomeen" en zag in hem "een mogelijke eindwinnaar van de Ronde van Frankrijk".

De Tour de France op zijn erelijst zetten, daar is Poulidor zelf nooit in geslaagd. De Fransman won onder meer Milaan-Sanremo (1961) en de Waalse Pijl (1963), maar was vooral een ronderenner. "Poupou", zoals hij liefkozend werd genoemd, moest in de jaren 60 en 70 opboksen tegen eerst Jacques Anquetil en later Eddy Merckx.

Poulidor won in 1964 de Ronde van Spanje, maar in zijn eigen Frankrijk greep hij er steeds naast. Zo werd hij in de Tour 3 keer 2e en 5 keer 3e. Dat Poulidor door het leven ging als "l'éternel second" of "eeuwige tweede" wordt dan ook verklaard door de vele dichte ereplaatsen.

"Men is bijna verplicht om me die bijnaam te geven als je naar mijn palmares kijkt", zei Poulidor destijds over zijn koosnaam. "Ik ben vaak op de tweede plaats geëindigd, maar daar heb ik vrede mee. Ik heb mooie resultaten behaald. En als je op de tweede plaats eindigt, dan was er die dag helaas gewoon één renner sterker."