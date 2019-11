Supercup in Saudi-Arabië: "Voetbalclubs zullen dat beleid niet bijstellen"

"Alle beetjes geld zijn welkom"

Wat met het ethische aspect? "Het voetbal lijdt imagoschade en het zou goed zijn als de clubs onderling regels opstellen of de conversatie aangaan over wat wel en niet kan. Maar in het voetbal is het heel moeilijk om de onderlinge concurrentie aan de kant te schuiven om dergelijke collectieve afspraken te maken."

"Die overweging wordt meegenomen in de beslissing, maar de Europese clubs zitten in een extreem concurrentiële sector. Alle beetjes geld zijn welkom. Dat er dan geen scrupules zijn? De meeste evenementen gaan toch gewoon door en op korte termijn zullen ze dat beleid niet bijstellen", zegt Peeters.

Sporteconoom Thomas Peeters verrast niet: geld is de belangrijkste beweegreden voor de Spaanse voetbalbond om de Supercup naar Saudi-Arabië te verhuizen. Het is wel een ongemakkelijke keuze, want Saudi-Arabië knijpt al eens een oogje dicht voor de mensenrechten.

Nationale competities op het tweede plan?

Wat heeft Saudi-Arabië zelf te winnen bij zulke evenementen? "Het is moeilijk om een EK of WK te organiseren met economische winst achteraf. Er komt vaak minder volk op af dan vooraf aangekondigd en de kosten liggen hoger dan ingeschat."

"Maar voor landen als Saudi-Arabië speelt dat minder een rol, want daar hoeft de publieke opinie minder overtuigd te worden om mee te stappen in zo'n verhaal dan in België of Nederland. Anderzijds blijkt ook dat het goed is voor het imago van zo'n land, dat er meer export is achteraf. Bij dat imago-effect hebben zij meer baat."



En wat is dan de volgende stap: een Europese competitie in het Midden-Oosten? "Dat is niet voor morgen, maar daar dreigen topclubs wel mee. Zij weten dat de UEFA van hen afhankelijk is voor hun inkomsten."



"En de Italiaanse en Spaanse topclubs zien ook met lede ogen aan hoe de Premier League er wel in slaagt om in de VS en in China bedragen op te halen waar zij soms achterblijven. Voor Juventus, Barcelona en Real is het interessant om hun nationale competitie op het tweede plan te schuiven. Dat model wint aan aantrekkingskracht, zeker als er interesse is uit landen als Saudi-Arabië."