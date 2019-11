Koninklijke James loodst Lakers na verlenging voorbij Mavericks

De Lakers tegen de Mavericks, dat is LeBron James tegen de 14 jaar jongere Luka Doncic. Allebei waren ze goed voor een triple double (dubbele cijfers zowel qua punten, assists als rebounds). Het is pas voor het eerst in de NBA-geschiedenis dat 2 tegenstanders in 1 wedstrijd een 30-10-15-mijlpaal slechten.

De Lakers reden bijna een hele wedstrijd een achtervolgingsrace, zelfs tot de allerlaatste seconden. Bij 103-100 gaf James de bal door naar Danny Green, die de driepunter maakte die de Lakers een verlenging opleverde.

De Mavericks waren zo van de kaart dat ze er in die 5 extra minuten amper nog aan te pas kwamen. Met 8 van de 16 punten was James ook in deze fase de koning. Zo klokte hij af op 39 punten, terwijl Doncic goed was voor 31 stuks.

Dankzij hun 4e zege in 5 duels komen de Lakers samen met San Antonio - dat het door blessures geteisterde Golden State versloeg - aan de leiding in het Westen.