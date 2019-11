Dembélé: "Op dit moment denk ik niet aan terugkeer bij de Rode Duivels"

In januari koos Mousa Dembélé na meer dan zes jaar bij Tottenham voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière bij Guangzhou R&F in de Chinese Super League. Zijn teller staat nu op 24 wedstrijden voor zijn Chinese club en stilaan heeft Dembélé zijn draai gevonden. "Ik had een beetje last van een blessure toen ik hier aankwam. Daardoor was mijn niveau de eerste maanden nog niet super, maar het gaat steeds beter."

Het is de eerste keer dat Dembélé uitgebreid met de pers praat sinds zijn aankomst in China. Hoe evalueert hij de Chinese competitie? "Er wordt heel snel gezegd dat dit een makkelijke competitie is, maar dat is niet waar. Het gaat er hier ook best hevig aan toe."

"Natuurlijk zijn er nog veel dingen die beter kunnen in de Super League, maar ik ben er zeker van dat de Chinese competitie zich zal blijven ontwikkelen. Ik ben er van overtuigd dat er hier veel potentieel is. Er wordt hard gewerkt door de Chinese voetbalbond, bijvoorbeeld aan de jeugdopleidingen. Op termijn zal de Chinese competitie zelfs veel Europese competities voorbij kunnen steken."

Het leven naast het voetbal lijkt Dembélé alvast prima te bevallen in China. "Ze hadden me wel gezegd dat Guangzhou een mooie stad was, maar het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Echt. Het is hier erg mooi en ik voel me hier ook heel veilig. Iedereen is erg vriendelijk en behulpzaam. Mijn kinderen gaan hier ook naar school. Ik ben hier erg op mijn gemak. Ook vrienden die op bezoek komen, zijn onder de indruk van China."