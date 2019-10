Zico Waeytens hangt fiets aan de wilgen en gaat boksen

"Ik wil mijn afscheid van het wielrennen aankondigen", schrijft Waeytens (28) op Twitter. "Als een kind was het mijn droom om profrenner te worden en ik heb mijn droom 8-9 jaar kunnen beleven. Ik ben heel trots op wat ik heb bereikt."

Zico Waeytens timmerde bij Topsport Vlaanderen aan het begin van zijn wielercarrière. Bij Giant-Alpecin kende de West-Vlaming zijn hoogtepunten als helper van John Degenkolb. Daar boekte hij ook zijn enige professionele overwinning in de Ronde van België.

Na een mindere periode bij Team Sunweb en een pechjaar bij Veranda's-Willems Crelan hoopte Waeytens een sportieve stap vooruit te zetten bij Cofidis, maar het was zijn laatste avontuur. Een vijfde plek in de GP La Marseillaise was zijn beste resultaat van het seizoen.

Waeytens wil zich nu helemaal op het boksen gooien. Hij gaat bij Boxing Team Houtland aan de slag. Hij heeft zelfs al een eerste training achter de rug bij Filiep Tampere, de coach van Delfine Persoon. "Ik ga er 200% voor, anders zou ik er niet aan beginnen. Het is iets anders dan fietsen natuurlijk, maar ik zie het wel zitten", vertelt hij op Radio 2.