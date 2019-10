Vermote kiest voor Cofidis: "Veel helpen, maar af en toe eigen kans gaan"

Julien Vermote maakte zeven jaar het mooie weer bij Quick Step, maar koos in 2018 voor een avontuur bij Dimension Data, waar hij hoopte indruk te maken in de klassiekers. Maar 2019 werd "het moeilijkste jaar" uit zijn carrière. "Vooral fysiek ging het echt wel heel moeilijk", vertelde hij aan Sporza.

Vermote werd uiteindelijk niet geselecteerd voor de Tour en mocht op zoek naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu gevonden bij het Franse Cofidis. De West-Vlaming komt er in de sprinttrein van Elia Viviani en Fabio Sabatini terecht.

"Julien wordt een belangrijke schakel in onze ploeg voor 2020", zegt manager Cédric Vasseur. "Hij neemt al zijn ervaring en koerskennis mee en kan ook zijn eigen kans wagen voor een overwinning."

Ook Vermote is blij met de nieuwe kans. "Het is een ploeg met een mooie geschiedenis. In mijn carrière heb ik hard gewerkt voor sprinters, zoals Cavendish en Kittel, en kopmannen, zoals Kwiatkowski en Gilbert. Ik heb veel zin om de ploeg te helpen, maar ook om af en toe mijn eigen kans te grijpen, vooral in de klassiekers."