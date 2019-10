Vermote "na moeilijkste jaar uit carrière": "Weet nog niet waar mijn toekomst ligt"

"Minder seizoen goed afsluiten"

We treffen Julien Vermote aan in Kortrijk, waar hij woont. De West-Vlaming straalt. "Ik heb een goed gevoel, conditioneel dan. Fysiek ben ik heel tevreden, maar ik ben wel blij dat het seizoen bijna afgelopen is. In het begin van dit jaar heb ik mij niet zo goed gevoeld. Dan weet je wel wat het verschil is en kan je ervan genieten als het beter gaat."

Maandag werd Vermote nog tweede op het Herfstcriterium in Oostrozebeke na Remco Evenepoel. "Het is altijd plezant om voor eigen volk te rijden. Het was bovendien mijn beste resultaat van het jaar (lacht). Remco is een uitzonderlijk talent, chapeau voor hem. Het was leuk om weer vooraan te rijden en het was een goeie training met het oog op Parijs-Tours van komende zondag."

De 30-jarige Vermote verwacht veel van z'n laatste wedstrijd van het seizoen, al vindt hij het parcours met de grindwegen niet echt leuk. "Ik hoop dat het wat meevalt. Vorig jaar lag het echt slecht, met veel scherpe stenen en dus veel lekke banden. Het is jammer dat die dingen het koersverloop bepalen. Parijs-Tours was al een mooie koers, maar nu wil iedereen van die "offroad baantjes". We zien wel wat het wordt."

"Ik hoop vooraan te eindigen. De conditie is goed en het zou een opsteker zijn om met een goede prestatie de winter in te gaan."

Vermote mocht in juli niet naar de Tour, een streep door zijn rekening. Hij deed het daarna even rustiger aan, maar werkte toch nog hard om het seizoen goed af te sluiten. "Ik vind het belangrijk om een minder seizoen toch nog goed te beëindigen. Anders ga je met nog meer vraagtekens de winter in."