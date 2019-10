Sergio Ramos betaalt 1 miljoen euro boete aan de Spaanse fiscus

Ramos heeft naar verluidt 1 miljoen euro moeten terugstorten aan de belastingen.

Het gaat over geld dat de speler van Real Madrid en de Spaanse ploeg incasseerde voor portretrechten tussen 2012 en 2014.

Ramos voelt zich wel onheus behandeld. Volgens hem is er onduidelijkheid over de wet en die onduidelijkheid zou in zijn nadeel gespeeld hebben. De voetballer is derhalve van plan om beroep aan te tekenen tegen zijn straf.

Wat er ook van zij, Ramos is niet de eerste voetballer die in Spanje beboet wordt voor inbreuken op de inkomsten rond portretrechten. Onder meer Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar gingen hem in het verleden al voor.