KVO-voorzitter nuanceert: "Er is geen sprake van faillissement"

Sinds het vertrek van Marc Coucke bij de Kustploeg heeft KV Oostende het financieel niet makkelijk. Begin deze week nog stuurde de stad Oostende een brief naar Coucke met de vraag om te onderhandelen over de huur van de tribune. Ook de nieuwe voorzitter Frank Dierckens gaf openlijk aan dat de club moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen.

Maar nu heeft Dierckens opnieuw een mededeling op de website van KVO geplaatst omdat er hier en daar toch wat paniek was ontstaan over een mogelijk faillissement. "Er is geen cashflow-probleem. Alle lonen worden correct betaald. Van een faillissement is er op dit moment dan ook geen sprake."

"We werken hard aan constructieve oplossingen in alle sereniteit. We hopen zo in het voorjaar onze licentie te kunnen behalen. Zodra er meer nieuws is, zullen we dat communiceren."