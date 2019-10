KVO in nauwe schoentjes: stad Oostende stuurt brief naar Marc Coucke

"Ik wist toen echter al dat er in de toekomst nog flink bezuinigd zou moeten worden om de club zelfbedruipend te maken. Dat hebben we door enkele ingrepen intussen gedaan, maar de hoogste kosten zijn gebleven, namelijk enkele dure spelerslonen en de huur van de nieuwe hoofdtribune."

Franck Dierckens nam de touwtjes in februari in handen, maar heeft het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.

Dierckens speelt open kaart:

"Tribune huren kost 1,2 miljoen per jaar"

Burgemeester Bart Tommelein bevestigt de gesprekken tussen de club en de stad én het voornemen om de zaak grondig aan te pakken.

"Uit overleg met KV Oostende blijkt dat de financiële situatie van de club precair is. We zijn bezorgd", zegt Tommelein.



"Eén van de redenen van deze situatie is de tribune en de hoge huur die de club moet betalen: 1,2 miljoen euro per jaar. Toen Marc Coucke hier nog voorzitter was, was dat nog maar 800.000 euro. Daarnaast zijn er nog de vele schulden uit het verleden. Dat zorgt ervoor dat de situatie helemaal niet oké is."

"Marc Coucke en zijn investeringsmaatschappij hebben de hoofdtribune kunnen bouwen met een erfpachtovereenkomst. In artikel 12 van die overeenkomst staat heel duidelijk dat als KVO niet meer in het stadion zou voetballen, dat de erfpachtovereenkomst dan vervalt."

"Dat betekent dat er geen huur meer betaald wordt en dat er dan een situatie ontstaat waarbij het stadion én de tribune automatisch eigendom worden van de stad Oostende, zonder vergoeding. Meneer Coucke heeft er geen enkel belang bij dat deze situatie zich zou voordoen, dus zullen we eens moeten praten om hier een oplossing voor te zoeken."