Met dank aan unieke lichtinstallatie en 'opkomstplicht': hoe Anderlecht van zijn stadion weer een troef maakte

Ambiance verzekerd op Anderlecht. Paars-wit wordt dit seizoen feller dan ooit vooruit gestuwd door zijn twaalfde man. Met een vernieuwde lichtinstallatie, animatie op en naast het veld en een intense samenwerking met supporters als extra opzwepers. Of hoe de recordkampioen voor zichzelf een welgekomen wapen bouwde in de play-offs.

De achterban is ontegensprekelijk een extra wapen voor paars-wit in deze play-offs.

Wie dit seizoen al een wedstrijd in het Lotto Park meemaakte, zal het zeker niet ontkennen. En zélfs TV-kijkers is het ongetwijfeld opgevallen.

"Alleen: je moet dat dan ook van de smartphone naar het stadion vertalen, hé. Tijdens de week beleven fans alles via de telefoon, maar dé climax moet in het Lotto Park komen. Daar hebben we dit seizoen heel bewust op ingezet."

"Eerst deden we dat via onze digitale platformen, omdat we daar op dagelijkse basis de meeste fans konden bereiken. We wilden dat de fans in alles de waarden van de club konden voelen en lezen."

"Letterlijk niemand stond in de rij", blikt marketingdirecteur Tim Borguet terug. "We moesten starten aan de basis en de identiteit van dit vernieuwd Anderlecht installeren."

Maar hoe valt de opleving te verklaren? De boost zuiver herleiden tot de betere sportieve resultaten zou verkeerd zijn, verzekeren mensen die het huis goed kennen. Anderlecht investeerde de voorbije jaren veel tijd én middelen in zijn stadionbeleving. Misschien was het voor de buitenwereld niet altijd even zichtbaar, maar in stilte bouwde paars-wit aan een plan om de fans opnieuw naar het stadion te krijgen.

"Het zijn acceleratoren die de sfeer naar de buitenwereld toe versterkt hebben", beseft Borguet. "Maar eigenlijk kadert het in een beweging die we al 3 seizoenen aan het inzetten zijn."

Niet te negeren is de nieuwe stadionverlichting die de recordkampioen in gebruik nam. Anderlecht investeerde in een nieuwe lichtarmatuur met 300 witte ledlampen, die milieuvriendelijker én flexibeler inzetbaar zijn.

"Daarom werken we in onze sfeervakken nu met een no show-percentage, dat we de voorbije jaren stelselmatig opkrikten. Komt een fan meer dan de helft van de matchen niet opdagen? Dan doen we hem een voorstel om in een ander vak te gaan zitten. Zo kunnen onze sfeergroepen nieuwe leden werven, hun wachtlijsten wegwerken én zitten er meer actieve fans samen."

"We zaten met wat ruis in ons stadion", verwoordt Borguet het. "Kijk, de sfeervakken in ons stadion waren de goedkoopste plaatsen. Dat zorgde ervoor dat veel fans daar niet zaten omdat ze wilden bijdragen aan de sfeer, maar eerder uit prijsoverwegingen."

Daarnaast haalde paars-wit de banden met zijn achterban nog wat extra aan door meer overlegmomenten met de sfeergroepen en zijn fan council te installeren.



Maar dat de ambiance bij Anderlecht aanstekelijk werkt, bewijst het feit dat er ondertussen meer dan 2.000 fans op een wachtlijst staan voor een abonnement.



Borguet: "Natuurlijk beseffen we dat alles went. En daarnaast zitten we ook met bepaalde limieten in ons stadion - er is weinig ruimte rond het veld én we zitten in een woonwijk. Toch zal het verwachtingspatroon bij onze fans alleen maar toenemen."

"Richting volgend seizoen zijn we daarom al aan het bekijken hoe we nog meer piekmomenten kunnen genereren - zoals bij de viering van Paul Van Himst. Sowieso is het de ambitie om de beleving in het stadion nog meer kracht bij te zetten."

Volgt vanavond tegen Cercle een nieuw feestje in het Park?