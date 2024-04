Wielermanager: wie waren de grote puntenpakkers en wie was het beste koopje?

wo 24 april 2024 14:29

De teerlingen zijn geworpen en Sporza Wielermanager is beslist. Wie had of heeft jouw eeuwige roem opgeleverd in jouw minicompetitie? Dit zijn de best scorende rensters en renners van het afgelopen voorjaar.

Elisa Longo Borghini mag zich de MVP noemen van de allereerste wielermanager voor het vrouwenwielrennen. De Italiaanse stond er vanaf de Omloop tot en met Luik-Bastenaken-Luik en was haar kostprijs dus meer dan waard. Ook haar land- en ploeggenote Elisa Balsamo was ook een goeie keuze voor je ploeg. Balsamo eindigde in maar liefst 5 wedstrijden op het podium, waarvan twee keer op het schavot.

meest waardevolle rensters 1. Elisa Longo Borghini 66,57 punten per miljoen 2. Elisa Balsamo 59,86 3. Marianne Vos 53,71 4. Puck Pieterse 45,6 5. Lorena Wiebes 42 6. Lotte Kopecky 39,17 7. Sofie van Rooijen 39 8. Shirin van Anrooij 38,71 9. Anniina Ahtosalo 38 10. Pfeiffer Georgi 36,17

Lotte Kopecky is de grote slokop

Helemaal bovenaan de puntenpakkers staat Lotte Kopecky. De wereldkampioene was de sterkste in de Strade Bianche, Nokere Koerse en Parijs-Roubaix. Daarnaast eindigde ze nog vier keer in de top 5. Zo troefde ze net Longo Borghini, Lorena Wiebes en Elisa Balsamo af.

meeste punten 1. Lotte Kopecky 470 punten 2. Elisa Longo Borghini 466 3. Lorena Wiebes 420 4. Elisa Balsamo 419 5. Marianne Vos 376 6. Demi Vollering 296 7. Katarzyna Niewiadoma 278 8. Shirin van Anrooij 271 9. Puck Pieterse 228 10. Pfeiffer Georgi 217

Geen opvallende cijfers bij de transfers. Door valpartijen en blessures koezen jullie er massaal voor om Uttrup Ludwig, Reusser en Lippert te dumpen. Met de klimklassiekers in zicht ruilden jullie ook Lorena Wiebes en Elisa Balsamo in voor Longo Borghini, Marianne Vos, Shirin van Anrooij, Katarzyna Niewiadoma en Ashleigh Moolman.

meeste transfers uit meeste transfers in 1. Lorena Wiebes 5.166 1. Elisa Longo Borghini 3.656 2. Elisa Balsamo 3.463 2. Marianne Vos 3.177 3. Cecilie Uttrup Ludwig 2.671 3. Shirin van Anrooij 2.347 4. Marlen Reusser 1.988 4. Katarzyna Niewiadoma 2.297 5. Liane Lippert 1.287 5. Ashleigh Moolman 1.437

Koninklijke top 3 bij de puntenpakkers

De grootste puntenpakkers bij de mannen zaten in het kamp van Alpecin-Deceuninck. Als je je minicompetitie naar je hand wilde zetten, dan moest je het duo Van der Poel - Philipsen zeker in je ploeg hebben. Mathieu van der Poel was de grootste slokop met zeges in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Zijn ploegmaat Jasper Philipsen deed bijna even goed. De sprinter won in Sanremo en De Panne en voegde daar ereplaatsen aan toe in Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. En ook de nummer 3 is geen onverwachte naam, al had die daar amper 3 wedstrijden voor nodig. Tadej Pogacar verzamelde in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik maar liefst 245 punten.

renners met meeste punten 1. Mathieu van der Poel 439 punten 2. Jasper Philipsen 409 3. Tadej Pogacar 245 4. Nils Politt 222 5. Mads Pedersen 215 6. Tim Merlier 206 7. Maxim Van Gils 194 8. Wout van Aert 184 9. Tim Wellens 182 10. Tom Pidcock 181

Philipsen troeft net Politt en Abrahamsen af als MVP

Jasper Philipsen behaalde de hoogste score qua punten per miljoen, maar ook Nils Politt en Jonas Abrahamsen gaven waar voor hun geld. De Duitser werd 2e in de Omloop, 3e in de Ronde van Vlaanderen en 4e in Parijs-Roubaix. De Noor heeft zijn goeie score vooral te danken aan zijn minimale kostprijs, een tweede plaats in Dwars door Vlaanderen en plaats 12 in de E3 Saxo Bank Classic.

meest waardevolle renner 1. Jasper Philipsen 45,44 punten per miljoen 2. Nils Politt 44,40 3. Jonas Abrahamsen 44 4. Maxim Van Gils 38,80 5. Mathieu van der Poel 36,58 6. Luca Mozzato 35,20 7. Antonio Morgado 35 8. Laurenz Rex 32,67 9. Tim Wellens 30,33 10. Toms Skujins 30,25

De meeste wielermanagers hebben af en toe met de handen in het haar gezeten bij een nieuwe valpartij, ziekte of blessure bij een van hun renners. Het is dan ook geen toeval dat Wout van Aert, Arnaud De Lie, Christophe Laporte en Jasper Stuyven het meeste ingeruild zijn.

meeste transfers uit meeste transfers in 1. Wout van Aert 54.389 1. Mattias Skjelmose 19.985 2. Arnaud De Lie 41.954 2. Matteo Jorgenson 19.708 3. Christophe Laporte 25.419 3. Tadej Pogacar 18.912 4. Jasper Stuyven 17.165 4. Tom Pidcock 15.228 5. Mads Pedersen 14.861 5. Dylan Teuns 13.480 6. Jasper Philipsen 12.768 6. Maxim Van Gils 10.547 7. Tim Merlier 8.714 7. Michael Matthews 10.209 8. Gerben Thijssen 7.216 8. Tiesj Benoot 9.848 9. Remco Evenepoel 7.027 9. Mads Pedersen 9.681 10. Tadej Pogacar 6.443 10. Tim Wellens 9.319