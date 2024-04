Van back-upplan naar tweevoetige "magiër": Trossard tovert zich met straffe statistiek in Arsenal-basis

wo 24 april 2024 15:49

Links of rechts? Het maakt niet uit voor Leandro Trossard. De Rode Duivel mag zich momenteel de beste tweevoetige aanvaller in de Premier League noemen. Of ook wel "de kleine magiër", zoals coach Mikel Arteta verkiest. Tovert hij ook de eerste landstitel in 20 jaar uit zijn hoed voor Arsenal?

Tegen Wolverhampton mikte hij met rechts in de winkelhaak, tegen Chelsea met links in de korte hoek. Met 2 competitiegoals in amper 4 dagen tijd heeft Leandro Trossard nog maar eens zijn troeven op tafel gelegd bij Arsenal. Niet alleen kan hij op verschillende posities worden uitgespeeld, hij kan ook met beide voeten afwerken. De Rode Duivel zit dit seizoen al aan 10 competitiedoelpunten, zijn hoogste aantal sinds zijn overstap naar de Premier League in 2019.

Van zijn 36 goals in de Engelse competitie maakte hij er 20 met zijn sterkere rechtervoet en 14 met zijn niet veel zwakkere linker. Daarmee is hij de beste tweevoetige afwerker van de voorbije 5 seizoenen in de Premier League, becijferde The Athletic. Trossard doet beter dan onder meer Diogo Jota (Liverpool) en Kevin De Bruyne (Manchester City). "Mijn voorkeur zal altijd mijn rechtervoet zijn, maar ik denk dat ik bijna tweevoetig ben", verkondigde Trossard al bij zijn overstap naar Arsenal. En dat is geen toeval. Al van jongs af aan hamerde grootvader Trossard op afwerken met rechts én links. "Jarenlang heb ik met mijn opa geoefend in de tuin om tweevoetig te worden", vertelde de Rode Duivel ooit bij Humo. "Je bent veel onvoorspelbaarder, waardoor het moeilijker is om te verdedigen tegen een tweevoetige speler. Het heeft me al veel geholpen."

Geen back-upplan meer

Het leverde Trossard de liefkozende bijnaam "de kleine magiër" op van coach Mikel Arteta. En dan te denken dat de Rode Duivel begin 2023 eigenlijk maar een back-upplan was voor Arsenal. The Gunners hadden hun oog laten vallen op de Oekraïner Michajlo Moedryk, maar Chelsea tastte dieper in de buidel. Arsenal legde uiteindelijk 30 miljoen euro op tafel voor "plan B" Trossard, maar kreeg er misschien meer voor in ruil. Terwijl Moedryk gisteren mee ten onder ging met Chelsea, eiste Trossard alweer een hoofdrol op. "Hij was misschien tweede keuze, maar wat een briljante transfer", zei analist Jamie Redknapp gisteren bij Sky Sports. "Hij zorgt voor belangrijke doelpunten, hij is comfortabel aan de bal... 30 miljoen euro was een absoluut koopje voor een geweldige speler, die kan scoren."

Vaste basisplek?