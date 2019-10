Genyn: "Marieke heeft me geleerd dat we van het leven moeten genieten"

Peter Genyn heeft zich net als Marieke Vervoort gespecialiseerd in de rolstoelsprint. "Maar ik heb haar voor het eerst ontmoet op de Spelen van Londen, toen ik zelf nog aan het rolstoelrugby deelnam."

"Ze was een uitzonderlijk geval. Ik ken haar vooral van op de piste, minder van haar leven ernaast. Ze sprak daar ook weinig over. Het leek mij dat ze dat probeerde weg te steken op de training. Ik zal ook nooit mijn eerste WK vergeten. Toen kwamen we samen naar huis met 5 medailles. Ze is een grote atlete, die de Paralympische Spelen in ons land op de kaart heeft helpen zetten."

Wielemie is nu overleden, maar toch zal haar geest voortleven, denkt Genyn. "Ze heeft me geleerd dat je van het leven moet genieten. Dat was haar levensmotto. Dat moeten we dan ook doen."