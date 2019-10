Aantal Belgen in de basis stijgt: KV Mechelen is koploper in de JPL

Is het u opgevallen? De afgelopen zondag in 1A had iets van een Belgische feestdag. Anderlecht begon met 9 Belgen in de basis. Enkele uren eerder was KV Mechelen gestart met 8 Belgen. Er is reden tot optimisme. De JPL kleurt opnieuw wat meer zwart-geel-rood.

Belgisch podium: KV Mechelen, Waasland-Beveren, Anderlecht

Tegen STVV was de basisploeg van Anderlecht niet alleen jong, ze was ook bijzonder Belgisch. Enkel Trebel en Roofe hebben geen Belgisch paspoort. Bij KV Mechelen waren Bateau, Peyre en Togui de enige buitenlanders tegen Antwerp. Toeval was het afgelopen weekend niet. Samen met Waasland-Beveren vormen KV Mechelen en Anderlecht afgescheiden het podium van het hoogst aantal Belgen in de basis dit seizoen. Het goud is voor KV Mechelen (gemiddeld 7,8 Belgen in de basis) , zilver voor Waasland-Beveren (gemiddeld 7,4), brons voor Anderlecht (gemiddeld 7,3). Met de rest van de eersteklassers gaapt er een kleine kloof. KV Kortrijk en Standard delen de vierde plaats met gemiddeld 5,5 Belgen, oftewel een halve ploeg.

Gemiddeld een Belg per match meer in de basis

Bij 11 Belgische eersteklassers wordt er dit seizoen nog altijd met meer buitenlanders dan Belgen gevoetbald. Het goede nieuws is dat er een positieve trend is. Per match staat er dit seizoen gemiddeld 1 Belg meer in de basis dan op hetzelfde moment vorig seizoen. Dit seizoen staan er gemiddeld 4,5 Belgen in de basis, vorig seizoen 3,5. Na 170 matchen dit seizoen kwamen al 764 Belgen aan de aftrap, vorig seizoen waren dat er na evenveel matchen 594. Alleen Zulte Waregem, KV Oostende, Moeskroen en Eupen begonnen dit seizoen gemiddeld met minder Belgen in de basis dan op hetzelfde moment vorig seizoen. Bij alle 12 andere clubs is een positieve evolutie te merken. Die is niet verrassend het grootst bij Anderlecht en Waasland-Beveren (beiden gemiddeld 2,8 Belgen meer in de basis), gevolgd door Standard (gemiddeld 2 Belgen meer). KV Mechelen vergelijken we niet omdat die club vorig jaar in 1B speelde.

Mentaliteitswijziging

De meest voor de hand liggende reden voor het stijgend aantal Belgen in de basis is de invoering sinds 1 juli 2018 van de regel dat zes "wedstrijd-Belgen" op het wedstrijdblad moeten staan. Het gaat over Belgen of in België opgeleide spelers. Toch lijkt er ook een mentaliteitswijziging mee te spelen dit seizoen. De regel voor "wedstrijd-Belgen" gold vorig seizoen namelijk ook al. En de cijfers hierboven gaan over basisspelers, niet over het wedstrijdblad. Dat het aantal Belgen dat effectief mag starten aan een match gemiddeld stijgt, is een implicatie dat Belgische spelers hoger worden ingeschat dit seizoen dan vorig seizoen.

11 Belgische doelmannen op 16

Wat opvalt en waarschijnlijk ook meespeelt in het hoger aantal Belgen in de basis is de hoeveelheid Belgische doelmannen bij de clubs uit 1A. Elf van de zestien clubs hadden op speeldag 11 een Belg onder de lat staan. De vijf uitzonderingen zijn Penneteau (Charleroi), Schmidt (STVV), Bolat (Antwerp), Dutoit (KVO) en Butez (Moeskroen). Dat is een groot verschil met vorig seizoen. Onder meer Vukovic, Horvath, Kalinic, Didillon en Ochoa zijn in vergelijking met vorig seizoen allemaal vervangen door Belgen bij hun respectievelijke clubs.

2019/2020 2018/2019 Wedstrijden Aantal basisplaatsen Gemiddeld Wedstrijden Aantal basisplaatsen Gemiddeld KV Mechelen 11 86 7,8 11 - - Waasland-Beveren 11 81 7,4 11 51 4,6 Anderlecht 11 80 7,3 11 49 4,5 KV Kortrijk 11 60 5,5 11 59 5,4 Standard Liège 11 60 5,5 11 38 3,5 STVV 10* 48 4,8 10 37 3,7 Club Brugge 10* 47 4,7 10 36 3,6 Zulte Waregem 11 48 4,4 11 61 5,5 KAA Gent 10* 39 3,9 10 39 3,9 Antwerp 10* 38 3,8 10 33 3,3 KRC Genk 10* 36 3,6 10 26 2,6 KV Oostende 11 38 3,5 11 41 3,7 KAS Eupen 11 32 2,9 11 35 3,2 Cercle Brugge 11 26 2,4 11 24 2,2 Charleroi 10* 22 2,2 10 21 2,1 Excel Mouscron 11 23 2,1 11 44 4,0 Totaal 764 4,5 594 3,5