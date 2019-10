Bulgarije heeft nieuwe bondscoach: "We moeten nog een paar dingen opruimen"

De 64-jarige Dermendzhiev ondertekent naar verwachting morgen een contract. "We moeten nog een paar dingen opruimen", zei de coach naar aanleiding van zijn aanstelling. Daarmee doelde hij de de zwarte periode die het Bulgaarse voetbal doormaakt.

Bij het EK-kwalificatieduel Bulgarije-Engeland (0-6) legde de scheidsrechter het duel vorige week 2 keer stil toen er apengeluiden vanaf de tribunes klonken. Sommige Bulgaarse fans brachten ook de Hitlergroet.

De ontslagen Balakov raakte in opspraak omdat hij aanvankelijk had verklaard dat het hem niet was opgevallen dat donkere spelers van Engeland racistisch werden bejegend door Bulgaarse fans. Hij bood later alsnog Engeland zijn excuses aan.

De Bulgaarse politie arresteerde 12 verdachten en de UEFA heeft een onderzoek ingesteld naar het gedrag van de fans.

Met 3 op 21 bengelt Bulgarije op de vijfde en laatste plaats in EK-kwalificatiepoule A. Op 17 november ontvangen de Bulgaren Tsjechië, nummer twee na Engeland.