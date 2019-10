Anderlecht niet akkoord met boete voor Kompany: "Maar gaan niet in beroep"

Anderlecht zal niet in beroep gaan tegen de uitspraak (5.000 euro boete) van de Licentiecommissie van de KBVB. "Kompany geeft vaak advies aan Davies, die alle trainerszaken in handen geeft", reageert Anderlecht. "Maar we gaan niet in beroep, omdat het voetbal en de toekomst van de club prioritaire aandacht moet krijgen."