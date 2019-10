Anderlecht krijgt 5.000 euro boete voor dubbele rol van Kompany

Vincent Kompany werd voorbije zomer binnengehaald als speler-manager, maar om hoofdtrainer in de Jupiler Pro League te mogen zijn, is een UEFA Pro Licence-diploma een vereiste en dat heeft Kompany niet.

Anderlecht argumenteerde dat Simon Davies de hoofdtrainer was en niet Vincent Kompany, maar daar had de Licentiecommissie geen oren naar. De club heeft nu een boete gekregen van 5.000 euro. Dat bedrag kan verdubbeld worden bij een nieuwe inbreuk dit of volgend seizoen.

"De verplichting om een UEFA Pro Licence-diploma te hebben, beoogt de kwaliteit te garanderen. Door deze verplichting langdurig met de voeten te treden en er niet voor terug te deinzen publiekelijk uit te pakken met een hoofdtrainer zonder UEFA Pro Licence-diploma heeft Anderlecht onvoldoende respect getoond voor het reglement", klinkt het bij de Licentiecommissie.

"Niemand zal betwisten dat Vincent Kompany een speler is van zeer hoog internationaal niveau die enorm veel ervaring heeft. Niets belet Kompany dan ook om de UEFA Pro Licence-cursus te volgen, maar het is niet aanvaardbaar dat in afwachting daarvan het reglement bewust wordt genegeerd."

"De Licentiecommissie wijst erop dat de toekenning van de licentie voor het seizoen 2020-2021 geweigerd moet worden indien de club voor het komende licentieseizoen niet voldoet aan het reglement inzake de effectieve hoofdtrainer."