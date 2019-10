Nog geen Van der Poel in de Koppenbergcross, wel pas in Ruddervoorde

Mathieu van der Poel zou op 22 oktober in de Nacht van Woerden aan zijn seizoen in het veld beginnen, maar die vlieger gaat niet langer op.

De Nederlander past voor de cross en zal er ook niet bij zijn in de Koppenbergcross, op 1 november. Van der Poel zal wél van de partij zijn op 3 november in de Superprestige-cross in Ruddervoorde.

"Mathieu is goed uit zijn rustperiode na het wegseizoen gekomen, al heeft die iets langer geduurd dan gepland. Hij is nu weer aan het trainen", zegt teammanager Christoph Roodhooft.

"Maar Mathieu zal volgende week niet starten in Woerden. Dat is een beetje vervelend voor de organisatie, maar we hebben dat altijd onder voorbehoud gehouden en de knoop is nu doorgehakt: hij start daar niet."

Opvallend: Van der Poel zal ook niet aantreden in de Koppenbergcross op 1 november, de opener van de DVV-Trofee, het enige klassement waar hij een doel van zou maken.

Het is een publiek geheim dat de Koppenbergcross en Mathieu van der Poel geen geslaagd huwelijk is. "Van der Poel is niet meteen tuk op die veldrit", zegt commentator Michel Wuyts.



"Dat Van der Poel er niet aan de start komt, is het nieuws van het weekend én een kans extra voor de tegenstand, al was Toon Aerts vorig jaar al de beste in Oudenaarde, toen mét Van der Poel."