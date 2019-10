Naert over verhuizing olympische marathon: "Jammer voor al mijn investeringen"

Niet alleen het Olympisch Comité, maar ook Europees kampioen Koen Naert is verplicht het roer om te gooien. "We waren al maanden bezig met de voorbereiding op Tokio, hadden al heel wat opzoekingswerk gedaan", vertelt Naert aan Sporza. "Ik ben zelfs alleen naar Tokio getrokken om daar de omstandigheden ten tijde van de Spelen te voelen en het parcours te verkennen."

"Het is goed dat ze aan de atleten hebben gedacht door naar Sapporo te willen verhuizen. In Doha zagen we op de marathon bij de mannen en de vrouwen dat het een slagveld was. Een marathon is sowieso een aanslag op je lichaam, maar als je naar warme oorden trekt, is dat toch om problemen vragen."

"Maar deze koerswijziging is voor mij en mijn team ook jammer van al die investeringen die we al deden. Het is altijd beter van je in de meest extreme omstandigheden voor te bereiden, dus ik denk niet dat we vanaf 0 herbeginnen. En als dat wel moet, dan zal ik mij daar bij neerleggen."

In Sapporo zullen Naert en co wel ver van de olympische sfeer in Tokio zijn. "Dat is voor atleten het minst belangrijke. Het kan mij niet veel schelen of we er nu bijhoren of niet. Zelfs als we in het olympische dorp zaten, zou ik mij wat afsluiten. Maar ik hoop nadien wel naar Tokio te kunnen terugkeren om toch nog die olympische sfeer te kunnen opsnuiven."