Ciao Milan: De teloorgang van een club met een roemrijk verleden

In de Serie A proberen Inter en Napoli het almachtige Juventus voor het eerst in negen jaar van de titel te houden. Het ‘grote’ AC Milan staat 13e en is (alweer) geen concurrent. Sinds 2014 gaat de negende trainer aan de slag. Stef Wijnants over de vergane glorie van het eens zo roemrijke team van eigenaar Silvio Berlusconi.

Vergane glorie

Het is geleden van 2011 dat AC Milan nog eens een straffe prijs pakte of het zou zich al tevreden moeten stellen met de Italiaanse Supercup in 2017. Voor de rest geen Scudetto, geen Coppa Italia, geen Europese trofee. Niks. De hoogste plaats in de Serie A was de voorbije zes seizoenen een 5e. Een deelname aan de Champions League is al van 2013 geleden.

Il Diavolo, zo luidt één van de geuzenamen van Milan, maar met duivels voetbal heeft het al jaren niets meer te maken. Het Milan van vandaag staat niet eens in de schaduw van de ploeg in het tijdperk onder trainers zoals Arrigo Sacchi, Fabio Capello of Carlo Ancelotti. 18 titels, 7 keer winst in EC1/CL, het lijken vervlogen dagen. Vorige week stuurde de club zijn coach Marco Giampaolo de laan uit na de slechtste competitiestart sinds 1997. In de eerste zes matchen verloren de Rossoneri maar liefst vier keer en pakten ze slechts 6 punten. 6 op 18, dat was in 81 jaar niet meer gebeurd. Gelukkig won Milan net voor de interlandbreak met 1-2 op het veld van Genoa na een door Pepe Reina gestopte strafschop in de extra tijd of de historische cijfers konden nog worden bijgesteld. De winst in Genoa was echter niet voldoende voor Giampaolo om in het zadel te blijven. De kwaliteit van het spel was zo bedroevend dat de sportieve directie, met ex-spelers Zvonimir Boban en Paolo Maldini op kop, voor een zoveelste radicale verandering koos.

8 trainers in 5 jaar

De laatste trainer die enkele jaargetijden kon overleven was Max Allegri. Maar sinds hij in 2014 aan de deur werd gezet, zijn blijkbaar alle remmen los. Acht trainers mochten het proberen. En er passeerden heel grote namen uit de clubgeschiedenis. Mauro Tassotti, Clarence Seedorf, Filippo Inzaghi of Gennaro Gatusso kunnen de gewonnen bekers thuis niet stapelen, maar als coach waren ze geen lang leven beschoren. Ook Sinisa Mihajlovic, Cristian Brocchi, Vincenzo Montella en nu dus Marco Giampaolo kregen de rood-zwarte motor niet opnieuw in gang. Bij Milan hadden ze nu heel graag Andrej Sjevtsjenko aan boord gehesen maar de Oekraïner hield de boot af: "Ik was onlangs op Atalanta-Sjachtjor, waar ik mijn vrienden Maldini en Albertini ontmoette. Ik speelde acht jaar bij Milan, ik heb daar een fantastische band met club en fans, maar mijn eerste droom is om met Oekraïne naar EURO 2020 te gaan.” Die droom kan hij als bondscoach alvast invullen want Oekraïne plaatste zich deze week als groepswinnaar voor het EK na de glorieuze winst tegen Portugal.

De fans van Milan zijn het niet eens met het bestuur.

#PioliOut

Geen Sjeva en dus koos het duo Maldini–Boban voor de 53-jarige Stefano Pioli. Pioli was de voorbije jaren trainer bij Lazio, Inter en Fiorentina en mag het tot 2021 proberen. Maar dat is niet meteen naar de zin van de fans. Ondanks hun heldenstatus kregen Maldini en Boban heel wat verwijten naar hun hoofd geslingerd, maar de supporters keerden zich vooral tegen Pioli. De hashtag ‘PioliOut’ was meteen na zijn aanstelling trending op sociale media en de kritiek is sindsdien nog niet verstomd. Pioli heeft zich in een nog niet zover verleden dan ook als grote Inter-fan geuit en dat ligt in de verdeelde modestad natuurlijk redelijk gevoelig. "Bologna–Inter was mijn eerste match als kind. In mijn familie zijn we allemaal Interisti. Ik groeide op met Inter-gezangen", zei hij in 2016 toen hij trainer werd bij Inter. De brave man begint zondag aan zijn avontuur bij Milan met een thuismatch tegen Lecce.

Diep in het rood