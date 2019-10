Bernd Storck hamert op discipline: "Dit is niet Monaco, wel Cercle Brugge"

Vorig seizoen behoedde Bernd Storck Moeskroen van de degradatie. Dat kunstje mag hij herhalen bij Cercle Brugge. Na 10 matchen staat de vereniging helemaal onderaan met amper 3 punten, coach Fabien Mercadal kreeg vorige week de rekening gepresenteerd.

Het bestuur van Cercle Brugge is ervan overtuigd dat Bernd Storck de juiste man op de juiste plaats is. "We werken aan een ambitieus groeiproject", zegt bestuurslid Vincent Goemaere. "Als iets tegenvalt, willen we bijsturen. Met de keuze voor Storck hopen we binnen de kortste keren weer in de linkerkolom te staan."

"Bernd is bezeten van voetbal, kent de Jupiler Pro League goed en zijn voetbalvisie komt overeen met hoe wij vooruit willen met Cercle. We zijn ambitieus en dat willen we ook zien op het veld. De huurspelers moeten ons shirt met fierheid dragen en dat vindt onze nieuwe coach ook belangrijk."