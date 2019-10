Storck moet Cercle Brugge in hoogste afdeling houden

Vorig seizoen behoedde Bernd Storck Moeskroen van de degradatie. Dat kunstje mag hij herhalen bij Cercle Brugge. Na 10 matchen staat de vereniging helemaal onderaan met amper 3 punten, coach Fabien Mercadal kreeg begin deze week de rekening gepresenteerd.

De komst van Storck hing al enkele dagen in de lucht en nu maakte Cercle het nieuws officieel. "Met Bernd Storck doen we beroep op een ware vakman, iemand die perfect in lijn ligt met onze visie voor het project met Cercle", legt Oleg Petrov, gedelegeerd bestuurder bij groen-zwart, uit.

Ook bestuurder Vincent Goemaere was in zijn nopjes: "Met de aanstelling van Bernd Storck hebben we een trainer gevonden met kennis van de Belgische competitie en waarbij inzet en discipline als een toonbeeld geldt. We blijven ervan overtuigd dat er voldoende kwaliteit in deze groep aanwezig is en hebben er vertrouwen in dat Bernd Storck, in samenspraak met de technische staf, de juiste formule zal vinden om de benodigde resultaten te bereiken waarmee onze supporters zich opnieuw kunnen vereenzelvigen."