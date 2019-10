Van Branteghem over lege WK-zitjes: "IAAF heeft de lessen al getrokken"

Op het WK atletiek in Doha is er al bijna meer inkt gevloeid over de akelig lege zitjes in het stadion dan over de prestaties van de atleten. Voor Memorial-directeur en oud-atleet Cédric Van Branteghem is het op dat vlak al het ergste wat hij gezien heeft. "Maar de IAAF heeft de lessen hier al uit getrokken."

De capaciteit van het stadion is voor dit WK al meer dan gehalveerd van 48.000 tot 17.000 zitjes. Zaterdag voor het koningsnummer van de 100m sprint bij de mannen was het maar voor de helft gevuld, zondag bij de hectometer bij de vrouwen was er vrijwel niemand. Atleten en ex-atleten vinden dat de wereldbond IAAF de atleten in de steek gelaten heeft. Atletiekcoach Rudi Diels beseft ook dat de lauwe belangstelling geen reclame voor de atletiek is. Als grote schuldige voor de op zijn zachtst uitgedrukt ongelukkige keuze voor Qatar wordt de vorige voorzitter van de IAAF, de Senegalees Lamine Diack, aangewezen. De man staat ondertussen in Frankrijk terecht voor corruptie en witwaspraktijken. Hoe kijkt ex-atleet en Memorial-organisator Cédric Van Branteghem naar de toeschouwersmalaise? "Het is triestig om zo'n lege tribunes te zien op een WK. Zeker zondag was er heel weinig volk, maar dat was ook een beetje een moeilijke dag met weinig op het programma." "Door slechte weersomstandigheden in Helsinki in 2005 - waar er geen overdekte tribunes waren - was er ook weinig volk. Maar dit is jammer genoeg toch al het ergste dat ik gezien heb en dat is ook spijtig omdat het hier allemaal zo mooi is en zo goed georganiseerd."

Van Branteghem: "Het ergste dat ik al gezien heb"

"Ik denk dat het tijdschema op het WK wel wat dynamischer kan"

Van Branteghem ziet naast het publiek evenwel nog een belangrijk aandachtspunt: "Het tijdschema is ook heel moeilijk. Zowel voor de fans in het stadion als voor de tv." Na het WK in Londen 2017 en het EK in Berlijn 2018 haalt Doha pr-gewijs alles plots weer wat naar beneden. Als meetingorganisator vindt Van Branteghem dat niet leuk: "Wij werken goed op het circuit, met altijd redelijk volle stadions en een hoog tempo. We worden gepusht door de tv-stations om het tempo hoger te leggen. Zo gaat de Diamond League naar 90 minuten, dat is dynamischer en sneller." "En dan kom je hier op een WK en heb je een "avondvullend programma" waarbij er eigenlijk niets te doen is. Na de gemengde estafette was er een half uur niks tot de finale van de 100 meter. Dat vangen ze wel fantastisch op met een spectaculaire presentatie met lasers. Maar ik denk dat het allemaal wel wat dynamischer kan."

De 100m bij de vrouwen met weinig volk in het stadion.

"De IAAF heeft hier al lessen uit getrokken: de volgende WK's zijn in Oregon en Boedapest"

Voor de langeafstandsnummers zorgen de Afrikaanse fans - er wonen en werken heel wat Kenianen en Ethopiërs in Qatar - wel voor nog wat sfeer, maar die komen alleen daarvoor. 5.000m-loper Isaac Kimeli wrijft ook zijn ogen uit: "Het is een beetje vreemd, niet alleen voor ons. Maar ook voor de sprinters, die graag meer volk en sfeer hebben. Het is wel jammer, ik denk dat het ligt aan de heel andere sportcultuur hier." Veel atleten wijzen naar de IAAF. Die koos voor Doha op basis van het geld en niet op basis van een rijke, sportieve traditie. Van Branteghem beaamt: "Het is geen geheim dat een zweem van het oude IAAF over dit WK hangt. Doha is nog verkozen geweest onder Lamine Diack." Die wordt beschuldigd van corruptie. "Qatar is natuurlijk een land met enorm veel mogelijkheden en enorm veel geld. Met prachtige gebouwen. Dit atletiekstadion is fantastisch. Maar er is hier geen cultuur voor sport en geen publiek genoeg daarvoor."

Ik weet dat de IAAF met de handen in het haar zit en er alles aan probeert te doen om het stadion vol te krijgen Cédric Van Branteghem

Huidig voorzitter Sebastian Coe heeft ondertussen met de emir van Qatar gesproken en die heeft hem beloofd iets te doen aan de lege plaatsen. "Ik weet dat de IAAF met de handen in het haar zit en er alles aan probeert te doen om het stadion vol te krijgen", stelt Van Branteghem. "Ik weet niet waar ze het publiek zal halen, maar het zal de komende dagen wel beteren."

"En de IAAF heeft de lessen al getrokken. Het volgende WK is in Oregon in de States. Atletiek is niet de grootste sport in Amerika, maar Oregon is wel dé atletiekstaat in de USA. Daar mag je vanuit gaan dat het weer top zal zijn."

"En daarna gaat het naar Boedapest in Europa. Dat heeft ook weer veel meer atletiekcultuur. De lessen zijn dus al getrokken. Alleen moeten ze nu die bittere pil wegslikken en er het beste van maken. En gelukkig zorgen de prestaties daar een stuk voor."