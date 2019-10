Schande! Topnummer op WK atletiek in een zo goed als leeg stadion

"De IAAF heeft de atleten in de steek gelaten"

De cijfers liegen er niet om. Volgens sommige bronnen zijn er voor heel het WK, dat 10 dagen duurt, slechts 50.000 tickets verkocht. In vergelijking met andere WK's zoals in Londen in 2017, waarbij het stadion elke dag tot de nok gevuld was, is dit dramatisch.

Ook tweevoudig ex-wereldkampioene en BBC-commentatrice Denise Lewis is niet te spreken over de organisatie van dit WK: "Onze atletiekfederatie heeft ons zwaar in de steek gelaten. Ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn. De atleten verdienen dit niet."

"Dit is niet de beste reclame voor de atletiek"

Doha is op zich ook niet meteen de leukste en meest goedkope vakantiebestemming. Dat is volgens Diels een extra reden voor de magere opkomst. "De mensen koppelen zo'n WK graag aan een vakantie. Het is niet juli of augustus, maar oktober, en dat merk je. Er zijn de trouwe supporters die altijd wel komen, maar de grote massa blijft weg. Dat hebben we gisteren wel gezien."

Atleten rekenen ook vaak op de steun van het publiek voor het leveren van topprestaties. "Dat is een stukje van het geheel: het applaus, de sfeer, de belichting....Dat missen we hier wel. Maar goed, we zitten hier op een andere plaats waar heel wat geld is ingestoken."

Ook atletiekcoach Rudi Diels, die al op heel wat kampioenschappen aanwezig was, ziet het gebrek aan belangstelling met lede ogen aan. "We vinden dit natuurlijk heel spijtig. Dit is niet de beste reclame die er is. Een vol stadion geeft meer sfeer en geeft ook meer het gevoel weer waarmee we bezig zijn", vertelt hij aan Sporza vanuit Doha.

Of dit in de toekomst nog kan of zal gebeuren, wil Diels nog zien: "Ik denk dat we hieruit iets kunnen leren. De IAAF beseft dat dit niet is wat we willen. Ik ben er zeker van dat er in de toekomst rekening zal mee gehouden moeten worden. Maar geld is altijd een belangrijke factor. Daar kunnen we niet onderuit."

En mensen gratis laten komen is ook geen oplossing. "Neen, we hebben dit in het verleden ook al gezien, op de Olympische Spelen in Peking. Daar werden vakken gevuld met kinderen. Wij zien liever een kennerspubliek, de echte supporters, die met hart en ziel komen kijken. Dat is toch een andere belevenis."