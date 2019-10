Evenaart Mertens Maradona tegen Genk? "Scoren is nu wel makkelijker"

In het competitieduel tegen Brescia scoorde Dries Mertens doelpunt nummer 114 in loondienst van Napoli. Slechts twee spelers kunnen straffere cijfers voorleggen: Diego Maradona en Marek Hamsik (121).

Mertens heeft nog slechts één doelpunt nodig om op gelijke voet te komen van clublegende Maradona. In de Champions League tegen Genk krijgt Mertens een uitgelezen kans. Daarna kan hij de jacht openen op Hamsik, die nog 7 doelpunten meer op zijn teller heeft staan.

Mogen we Mertens nu op gelijke voet stellen met Maradona? Filip Joos kaderde de prestatie van de Rode Duivel in Extra Time. "In de jaren 80 en begin jaren 90 was het Italiaanse voetbal top in Europa. Defensief was het ook veel straffer dan nu."

"Maradona zijn doelpuntengemiddelde ligt ook hoger, maar hij leverde wel minder assists dan Mertens: 27 tegenover 68. Het voetbal was dus echt anders. Het is nu veel gemakkelijker om te scoren."