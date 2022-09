Kijk vannacht vanaf 2.05 uur naar WK wielrennen: maakt België het waar?

Van deze belangrijke sportdag hoeft u niks te missen op Sporza. Op deze pagina kunt u de koers live volgen, met tekst én beeld, vanaf 2.05 uur. De koers start om 2.15 uur. Tv is er ook al bij vanaf 2.05 uur op Eén. Het commentaar is van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. Radio 1 is erbij vanaf 6 uur met flitsen in De Ochtend van Christophe Vandegoor.

15 uur 26. Live op alle Sporza-kanalen. Van deze belangrijke sportdag hoeft u niks te missen op Sporza. Op deze pagina kunt u de koers live volgen, met tekst én beeld, vanaf 2.05 uur. De koers start om 2.15 uur. Tv is er ook al bij vanaf 2.05 uur op Eén. Het commentaar is van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer. Radio 1 is erbij vanaf 6 uur met flitsen in De Ochtend van Christophe Vandegoor. .

15 uur 15. België heeft al 5 medailles, maar nog geen goud. De mannen hoeven het WK van België niet te redden. We hebben al 5 medailles: Remco Evenepoel zilver in tijdrit elite, Alec Segaert zilver in tijdrit beloften, Febe Jooris brons in tijdrit junioren, Vlad Van Mechelen brons in wegrit junioren en Lotte Kopecky zilver in wegrit elite. Maar de opperste bekroning ontbreekt. Zorgen de Belgen daar in de slotwedstrijd voor? Het is 10 jaar geleden dat ons land nog eens de wereldkampioen bij de mannen leverde. .