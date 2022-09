Mama en Papa Evenepoel in tranen: "We missen hem nu toch wel"

"Zoals elke ouder zijn we trots op ons kind", zegt papa Evenepoel. "We hadden Remco vooral gezegd dat hij erin moest geloven na zijn Vuelta. Maar ook de Belgische ploeg heeft een sterke prestatie geleverd."

Dinsdag als hij terug is, gaan we hem eerst heel goed knuffelen zonder mondmasker. Het is een hevig jaar geweest, maar nu missen we hem wel

De ouders keken samen met de fans in Schepdaal naar dit WK en zijn niet afgereisd naar Wollongong. Een bewuste keuze.

"Wij hebben ons verlof al doorgebracht in Spanje tijdens de Vuelta. Daar hebben we de mooiste vakantie doorgemaakt die we ooit konden dromen. Hier samen met de fans is zeker zo fijn."

"Dinsdag als hij terug is, gaan we hem eerst heel goed knuffelen zonder mondmasker. Het is een hevig jaar geweest, maar nu missen we hem wel."