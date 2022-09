Maarten "De Blinker" en Bavo herenigd: Hoegaarden-avond en uitgelachen door Lotte Kopecky

Hoegaarden bij de Vietnamees

Na een korte verplaatsing naar Sydney voor de Belgian Cats, is Bavo terug in Wollongong voor het WK wielrennen.

"Ik ben blij dat we terug samen zijn", zegt Maarten in hun dagboek. "Gisteren heb ik je wel gemist."

"Woensdagavond is mijn Orval-avond sinds dit seizoen. We zijn gaan eten in een Vietnamees restaurant, maar daar was geen bier."

"In Australië geldt gelukkig wel "BYO", wat staat voor bring your own. Dat betekent dat je je eigen drank mag meenemen op restaurant. Dus snelden we naar de drankenwinkel, de liquor store, om er bier te halen."

"Orval hadden ze niet, Hoegaarden - waar ik woon - wel. Ze vonden het trouwens megacool dat ik in Hoegaarden woonde. Het was dus wel een fijne avond."