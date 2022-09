Gelukkige Van Aert: "Blij dat ik mijn rol heb kunnen vervullen, de sterkste wint"

Wout van Aert was superblij met de Belgische titel. Hij loofde het teamwork: "We hebben een fantastische koers gereden. Je kunt op voorhand een tactiek bepalen, maar als het dan uitpakt, zoals we in gedachten hadden, is dat fantastisch." Toen Evenepoel, Serry en Hermans meeschoven besefte Van Aert het gevaar: "Voor de anderen, ja. Voor de ploeg was dat een goede situatie, maar ook voor mij. Als er anders gekoerst wordt, zit ik door die sterke mannen vooraan in een zetel in het peloton." "Toen de alarmbellen afgingen en hij toch dezelfde voorsprong bleef houden, wist je dat hij weer een superdag had. En dan wint de sterkste."

"Ik ben blij dat ik deze rol heb kunnen vervullen"

In de WK-race wordt er - als enige koers van het jaar - zonder oortjes gereden. "We wisten pas in de laatste ronde dat Remco alleen voorop reed. We waren op dat moment de vlucht aan het beschermen, want we wisten dat de winstkansen heel groot waren." Waarna de tweede Belgische kopman toch iets kwijt moest: "Zonder oortjes is het eigenlijk een drama. Ik kom nu blijkbaar als vierde op de finish. Ik zou niet kunnen zeggen dat ik aan het sprinten was voor de 10e, 15e of 2e plaats." Hij vindt het maar onzin: "Ik zie net mijn ploegmaat Laporte (van Jumbo-Visma, red), die me zegt dat hij tweede is. Het is niet meer van deze tijd. Maar dat is een andere discussie. Het is wel jammer, want ik had de benen om samen met Remco op het podium te staan."

De sterkste wint. Ik had de benen om samen met Remco op het podium te staan. Maar zonder oortjes koersen is niet meer van deze tijd

Op 2 ronden van het einde trok Van Aert fors door op Mount Pleasant. Vanwaar die move: "Ik wist toen niet wat er vooraan aan het gebeuren was. Het was besproken dat als Remco in een grotere groep zou zitten, dat ik dan de vrijheid had om in de laatste 2 ronden erachter te koersen. Als ik er dan vooraan bijkom, zitten we nog in een sterkere situatie." "Dat was de tactiek. Op de laatste ronde hebben we daar weer een move gedaan, maar toen was de koers gereden." Vorig jaar was er wat wrevel tussen Wout en Remco na de WK-strijd in Leuven , maar dat is allemaal vergeten. "Inderdaad. Dit is supermooi. Ik denk dat heel wat jongens hun koers op mij hadden afgestemd en dat dat Remco extra ruimte heeft gegeven. Ik ben blij dat ik die rol heb kunnen vervullen." "Als we zo blijven koersen in de toekomst, kunnen we nog mooie dingen doen. Maar nu eerst vakantie."

Lampaert: "Remco zei me dat hij benen had als in Luik"

"Het is echt ongelooflijk", klonk het bij Yves Lampaert. "We hebben de perfecte koers gereden, we hebben nooit in de verdediging gezeten. Pieter Serry reed een machtige koers. Toen de Fransen zich begonnen te organiseren, sprongen Remco, Quinten en Stan mee. Dat kon niet beter."



"Het was heel verrassend dat de andere landen zo rustig bleven. Ik wist toen al in mijn binnenste dat als die groep een minuut kon nemen en Remco vooraan kon wegspringen, dat hij zo goed als zeker kon winnen. En als het allemaal terug samen zou komen, hadden we Wout nog achter de hand."



"Onderweg was Remco naast me komen rijden en zei hij dat hij benen had zoals in Luik. Ik zei: "Kalm blijven, moat." Maar je zag het aan zijn pedaalslag dat hij super was. Op zo'n een manier een WK kunnen winnen, op zo'n zwaar parcours, dat is alleen de allergrootsten gegeven."



De regenboogtrui is de bekroning van een superseizoen voor Evenepoel. Hoe schat Lampaert het jaar van zijn ploegmaat in? "Merckxiaans", klinkt het. "Hij verdient de Ballon d'Or in de koers. Hij was de beste renner van het jaar, zonder twijfel. Luik, San Sebastian, al die kleine ronden, de Vuelta, en nu wereldkampioen. En hij is amper 22 ... Fenomenaal."



Evenepoel drinkt zelf geen alcohol, maar hoe gaat Lampaert vieren? "Ik ga hem goed laten vollopen. Ik ga ervan profiteren. Het is lang geleden dat ik nog een pintje heb gedronken", lacht hij.