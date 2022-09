Het WK in 5 fases: zo kwam de wereldtitel van Remco Evenepoel tot stand

Nog 70km: Samensmelting kopgroep met Serry en groep Remco

Pieter Serry is de vooruitgeschoven man bij de Belgen. Hij nestelt zich in het eerste koersdeel in de kopgroep.

Met nog 5 keer Mount Pleasant te gaan glipt er - onder impuls van de Fransen - een omvangrijke groep weg uit het peloton richting de kopgroep met Serry.

Deze Belgen zullen Pieter Serry vergezellen: Quinten Hermans, Stan Dewulf en Remco Evenepoel.