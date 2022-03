LIVE Strade Bianche: Renners vrezen de wind, startschot om 11.40 u

11:32 11 uur 32. We zijn op minder dan 10 minuten van de start. Vroege vogels kunnen hun tv-toestel al laten opwarmen: zo dadelijk begint op Eén de uitzending van de Strade Bianche Donne. Veel kijkplezier! . We zijn op minder dan 10 minuten van de start. Vroege vogels kunnen hun tv-toestel al laten opwarmen: zo dadelijk begint op Eén de uitzending van de Strade Bianche Donne. Veel kijkplezier!

11:18 11 uur 18. Onze reporter voelt momenteel in Siena de potentiële protagonisten aan de tand. Bij heel wat renners komt de wind ter sprake. Op sommige stroken zal die in de flank beuken. Het zou misschien wel eens vroeger kunnen scheuren dan gewoonlijk.

11:07 11 uur 07. Julian Alaphilippe: "Ik weet dat ik nog geen 100 procent ben".

11:06 11 uur 06. Het is jammer dat Van Aert en Van der Poel hier niet zijn, maar er zijn nog renners die van ver zullen aanvallen. De Strade Bianche blijft een veeleisende koers, wie er ook aan de start staat. Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl).

10:56 10 uur 56. Op het startpodium druppelen de teams binnen. De equipe van Julian Alaphilippe is er vroeg bij. De wereldkampioen heeft rugnummer 1 gekregen bij afwezigheid van Mathieu van der Poel, de winnaar van vorig jaar.

10:35 10 uur 35. Docu over de broers Vansteelant. Uw sportnamiddag hoeft na de Strade Bianche nog niet te eindigen. Rond 16.50 u kunt u op Eén namelijk kijken naar de docu rond de broers Vansteelant. Het verhaal van Benny en Joerie, wereldtoppers in duatlon, is meer dan de moeite waard om nog wat in de zetel te blijven hangen.

10:33 10 uur 33. Het weer is ideaal: blauwe lucht en een zonnetje. Het wordt mooi voor de renners en voor de tv-kijkers. Tim Wellens (Lotto-Soudal).

10:32 Geen regen, wel wind. Met welk been zijn de weergoden vanochtend uit bed gestapt? Het zonnetje is op de afspraak, al voelt het nog behoorlijk frisjes aan naar Toscaanse normen. Een graad of 9, warmer wordt het vanmiddag niet. Regen, dat zal (helaas?) voor een volgende editie zijn. De wind blaast wel vrij krachtig en zou het wedstrijdbeeld mee kunnen kleuren.

10:26 10 uur 26. Monumentenzorg. De discussie borrelt elk jaar op: verdient de Strade Bianche het label van monument of niet? Een monument winnen, het is niet zo vanzelfsprekend. Al hebben volgende starters het al geflikt in hun carrière: Alejandro Valverde (4x), Jakob Fuglsang (2x), Tadej Pogacar (2x), Julian Alaphilippe (1x), Thibaut Pinot (1x), Greg Van Avermaet (1x) en Kasper Asgreen (1x).

10:22 10 uur 22. Gaten op de startlijst. Lang niet alle ploegen zijn "au grand complet". Gisteren haakten Tom Dumoulin, Romain Bardet en Tom Pidcock af, maar ook BikeExchange en EF-EasyPost hebben maar 6 renners ingeschreven.

10:12 10 uur 12. Pozzovivo en Van Avermaet. De eerste editie van de Strade Bianche werd in 2007 gereden. De koers heette toen nog de Monte Paschi Eroica. Van dit deelnemersveld stond Domenico Pozzovivo toen al aan de start. De intussen 39-jarige Italiaan werd enkele weken geleden nog op de valreep opgevist door Intermarché-Wanty-Gobert. Giovanni Visconti is de man met het grootste aantal startbewijzen achter zijn naam. Hij begint straks aan zijn 13e Strade, Greg Van Avermaet hijgt in zijn nek met 12 deelnames.

09:51 09 uur 51. Door de afwezigheid van Tom Pidcock valt de houvast een beetje weg. Als lid van de nieuwe generatie zou hij de koers mee opengebroken hebben. Anderen moeten nu het heft in handen nemen. Ik ben vooral benieuwd of Tadej Pogacar weer een nummertje durft op te voeren. José De Cauwer.

