De Strade Bianche in 5 momenten: van de salto van Alaphilippe tot de soloslim van Pogacar

De Strade Bianche leverde ook dit jaar opnieuw een fraai kijkstuk op. Het peloton vocht in Toscane tegen het grind, de wind, maar vooral tegen een ongenaakbaar Sloveens fenomeen: Tadej Pogacar. Herbeleef de koers hieronder in 5 beslissende momenten.

1. Domino of zo: windstoot beukt peloton omver

Vele renners die een hoofdrol werden toegedicht voor de Strade Bianche, werden al vroeg in de wedstrijd weggeblazen. Een plotse windstoot duwde een flink pakket de Toscaanse velden in. Onder anderen topfavoriet Julian Alaphilippe maakte kennis met het Italiaanse grind. De ex-winnaar kon - in tegenstelling tot Tiesj Benoot, Victor Campenaerts en Matej Mohoric - zijn wedstrijd wel nog voortzetten.

2. Het peloton heelt zijn wonden na tuimelperte

Het Italiaanse peloton reed na de massale valpartij in trosjes over het glooiende landschap. Desorganisatie alom. Pas op 75 kilometer voor het einde was de samensmelting van alle kleine achtervolgende groepjes een feit. Zo werden Pogacar en Alaphilippe door hun ploegmakkers terug in de wedstrijd gebracht. Schade beperkt. De finale kon beginnen.

3. Arrivederci, Tadej Pogacar!

De "Cancellara-sector" was ook dit jaar weer dé scherprechter. Tadej Pogacar stoof op de grindstrook van ongeveer 12 kilometer weg. Het Sloveense fenomeen nam meteen een bonus van een minuut en 10 seconden op het peloton. Genoeg om zichzelf te overtuigen om aan een soloslim te beginnen.

4. Slotoffensief van Asgreen en Valverde

Kasper Asgreen nam in de finale het kopmanschap bij Quick Step-Alpha Vinyl over van de gehavende Alaphilippe. De sterke Deen zette op 20 kilometer van het einde een slotoffensief in. Samen met de ervaren rot Alejandro Valverde liet hij Pogacar nog tot de laatste snik vechten voor de overwinning.

5. Ererondje Pogacar, Valverde viert 2e plek