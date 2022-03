Maestro Tadej Pogacar na monstersolo in Strade Bianche: "Vroeg me lang af waar de rest bleef"

Het Sloveense fenomeen Tadej Pogacar (UAE) heeft nog maar eens laten zien wat hij in petto heeft. In de Strade Bianche pakte hij uit met een solo van ruim 50 kilometer: "Ik vroeg me een hele tijd af waar iedereen bleef. Het is schitterend dat ik het op zo'n manier heb kunnen afmaken", reageerde de 2-voudige Tourwinnaar na afloop.