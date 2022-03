Tim Wellens (8e) beste Belg: "Ik deed even mee voor de 2e plaats, maar de reserves waren op"

Door de vroege opgave van Victor Campenaerts was Tim Wellens de enige kopman bij Lotto-Soudal, waar ze in het middendeel van de wedstrijd grote indruk maakten. Wellens leek uiteindelijk mee te doen om een podiumplaats, maar hij moest blij zijn met plaats 8.

"De koers is begonnen met die massale valpartij door de zijwind. We wisten dat we daar vooraan moesten zitten, maar ze vallen ook juist vooraan. Ik had het geluk dat ik er nog net voorbij kon."

"Vanaf dan was het à bloc tot de finish. Iedereen wist dat je mee moest gaan met Pogacar, maar we zaten allemaal op onze limiet toen hij ging. Hij was duidelijk de sterkste."

"We zaten met een mooi groepje, maar toch kwamen we niet veel dichter. Het was snel duidelijk dat we voor de 2e plaats reden."

"Op een bepaald moment leek ik ook nog mee te doen voor die 2e plaats, maar Valverde en Asgreen waren sterker. Op het einde liepen mijn reserves leeg. Top 10 is niet slecht, maar ik was toch liever nog wat meer vooraan geëindigd."