Scherp Standard heeft geen moeite met vierdeklasser Harelbeke

Standard geeft Harelbeke geen kans

Precies 42 jaar geleden zorgde de voorganger van KRC Harelbeke voor een stunt van formaat door het Standard van Gerets en Tahamata uit de Beker van België te wippen. Zo'n scenario wilden ze in Luik natuurlijk liever vermijden.

Dan is scherp starten de boodschap, en dat deden de Rouches ook. Van bij de aftrap drukte Standard de bezoekers weg. Misschien werkte het paars in de truitjes van de tegenstander wel motiverend. Harelbeke kwam in elk geval amper over de middellijn, maar verdedigde wel gegroepeerd. Na een kwartier viel er toch een gat. Na balverlies kon O'Neill Perica bedienen en stond het 1-0.

Ondanks een paar flitsen van Balikwisha bleef die stand tot de rust op het scorebord. Vlak voor het einde van de eerste helft was er dan toch eens West-Vlaams gevaar. De Smet joeg een verre knal tegen de vuist van Henkinet.

Na de rust gooide Harelbeke de schroom enigszins van zich af, maar daardoor klopte het verdedigend veel minder. Balikwisha werd te vrij gelaten en schoof de 2-0 langs de broek van Bossut, en enkele minuten later mocht Perica een hoekschop zomaar binnen lopen. Samyn dacht de eerredder te maken, maar hij werd teruggefloten voor nipt buitenspel.

In het slot van de wedstrijd diepte Standard de kloof nog wat uit. Ohio ving een diepe bal op, jongleerde ermee met Bossut in zijn rug en schoot in de draai raak. Vlak voor affluiten zette Emond met een deugddoende goal de forfaitcijfers op het bord. Geen vurige vreugde in Sclessin, wel tevredenheid over de kwalificatie voor de achtste finales.