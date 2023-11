Dwomoh trekt RWDM over de streep tegen stug Olympic Charleroi

RWDM trekt aan het langste eind in deze intense wedstrijd. Olympic Charleroi verweerde zich kranig, maar de thuisploeg bleek nog over de meeste energie te beschikken.

erna, 21 uur 54. EINDE: 1-0. RWDM trekt aan het langste eind in deze intense wedstrijd. Olympic Charleroi verweerde zich kranig, maar de thuisploeg bleek nog over de meeste energie te beschikken. .

Eddy Botteldoorne via Sporza op Radio 1

tweede helft, minuut 94. Olympic Charleroi heeft gevochten als leeuwen. Eddy Botteldoorne via Sporza op Radio 1.

tweede helft, minuut 73. RWDM neemt spel in handen. RWDM is het spel meer in handen aan het nemen en komt opzetten. Charleroi houdt zich aan de strategie om het middenveld gesloten te houden. Voorlopig loont die tactiek, maar kan Charleroi dit volhouden? .