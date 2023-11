Antwerp is maatje te groot voor Lierse en bekert verder na aangenaam duel met 5 goals

Van Acker (Lierse K.): "We hadden iets te veel respect van in het begin. We kregen het moeilijk als Antwerp het gaspedaal induwde. We voelden dat er iets inzat na gelijkmaker, maar uiteindelijk ondergingen we wet van de sterkste."

"We hebben gestreden, dus we verlaten de beker met opgeheven hoofd. De sfeer was fantastisch vandaag. We wilden iets creëren, maar het was te weinig. Nu moeten we vol aan de bak in de competitie na onze slechte start."