Kortrijk komt met de schrik vrij: na 120 minuten zorgt Kadri met geniale panenka voor winst tegen Dender

strafschoppen, 21 uur 41. Kadri doet het voor Kortrijk! Kobe Cools mikt zijn strafschop hoog over. Kadri - die in de eerste helft al scoorde vanaf de stip - maakt het met een panenka af voor KVK. .

strafschoppen, 21 uur 37. Dender-KVK: 1-1. Zowel Pupe als Ojo legt een penalty binnen. De spanning is te snijden in het Roystadion. .

clock 106'

tweede verlenging, minuut 106. 10 vs. 10. Kortrijk is zijn numerieke voordeel nog kwijt in het slot. De potjes koken volledig over bij de twee ploegen. Mbayo speelt een prominente rol in het opstootje en krijgt zijn tweede gele kaart onder de neus geschoven. .