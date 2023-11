Club Brugge bezorgt het Kiel een horroravond en smeert Beerschot een 0-6-pandoering aan

Beerschot deelt cadeaus uit, Skov Olsen schittert

Beerschot tegen Club Brugge, het was ongetwijfeld de mooiste affiche van deze 1/16e finales. Het Olympisch stadion liep dan ook vol voor deze clash, de 10.000 Beerschot-fans wilden er een heksenketel van maken.



Maar het was vooral Tolis die onder de indruk bleek. De Griek liet zich achteraan veel te makkelijk de bal afsnoepen door Thiago en vanuit een scherpe hoek knalde die na amper drie minuten de openingstreffer hoog in doel. Een droomstart voor Club, een nachtmerrie voor Beerschot.



Toch toonde de thuisploeg zich weerbaar. Mignolet had een uitstekende reflex nodig om Reyners van de gelijkmaker te houden. Aan de overkant keepte Matijas op hetzelfde niveau toen hij Thiago maar net van zijn tweede treffer kon houden.



Beerschot voetbalde een kwartiertje aardig mee, met knappe combinaties, maar schoot halfweg de eerste helft opnieuw in eigen voet. Cagro wou terugspelen op zijn doelman, maar was de vrijstaande Skov Olsen uit het oog verloren. De Deen pakte het cadeau dankbaar aan en maakte er 0-2 van.



Het startsein van de Skov Olsen-show. Op zijn perfect aangesneden hoekschop maakte Odoi er 0-3 van en even later zette Skov Olsen Tshimanga in de wind en kon Vetlesen er op zijn aangeven 0-4 van maken. Skov Olsen zette nog voor de rust zelf de kers op de taart met zijn tweede van de avond, een heerlijk afstandsschot hoog in doel.