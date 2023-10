Thibau Nys wil 'winning mood' in Waterloo voortzetten: "Wil me bewijzen op lastig parcours"

clock 15:21 15 uur 21. Thibau Nys: "Waarom zou het vandaag niet opnieuw lukken?". Alle ogen zijn straks opnieuw gericht op Thibau Nys. Vorige week won de 20-jarige zijn eerste cross bij de profs. "Het was een mooi moment waar ik nog steeds van aan het nagenieten ben", vertelt hij. "Het was vroeger dan ik verwacht had, maar nu heb ik wel het nodige vertrouwen opgedaan. Waarom zou het vandaag ook niet lukken, bijvoorbeeld?" In Waterloo krijgt hij alvast de kans om zich te bewijzen op een zwaardere omloop. "Vorig jaar reed ik dan altijd mijn betere resultaten. Ik hoop dat dat ook lukt bij de profs. Het is spannend afwachten want het heeft hier de laatste dagen flink geregend." "Of ik nu meer druk voel? Eigenlijk niet. Ik leg mezelf al voldoende druk op. Dat is het enige wat ik voel. Het niveau zal normaal gezien ook niet veel hoger liggen dan vorige week. Toen stonden ook alle grote namen aan de start." . Thibau Nys: "Waarom zou het vandaag niet opnieuw lukken?" Alle ogen zijn straks opnieuw gericht op Thibau Nys. Vorige week won de 20-jarige zijn eerste cross bij de profs. "Het was een mooi moment waar ik nog steeds van aan het nagenieten ben", vertelt hij. "Het was vroeger dan ik verwacht had, maar nu heb ik wel het nodige vertrouwen opgedaan. Waarom zou het vandaag ook niet lukken, bijvoorbeeld?"



In Waterloo krijgt hij alvast de kans om zich te bewijzen op een zwaardere omloop. "Vorig jaar reed ik dan altijd mijn betere resultaten. Ik hoop dat dat ook lukt bij de profs. Het is spannend afwachten want het heeft hier de laatste dagen flink geregend."



"Of ik nu meer druk voel? Eigenlijk niet. Ik leg mezelf al voldoende druk op. Dat is het enige wat ik voel. Het niveau zal normaal gezien ook niet veel hoger liggen dan vorige week. Toen stonden ook alle grote namen aan de start."

Een loopcross gaan we niet krijgen, wel cross-cross. Het gaat spectaculair worden. Glijpartijen zijn niet uit te sluiten. Sven Nys

Modder in Waterloo. Het regent al enkele dagen in Waterloo en dat belooft veel moois voor de Wereldbekerwedstrijden van morgen.



"Eergisteren is het slechte weer hier losgebroken. Tot zondagochtend voorspellen ze regen", vertelt Sven Nys vanuit de Verenigde Staten.



Hier en daar ligt er een vettige laag op het parcours. "Een loopcross gaan we niet krijgen, wel cross-cross. Het gaat spectaculair worden", belooft Nys.

Pim Ronhaar en Shirin van Anrooij winnen opwarmer. Gisteren stond in Waterloo de Trek Cup op het programma. Pim Ronhaar en Shirin van Anrooij - die allebei voor Baloise Trek Lions crossen - wonnen de opwarmer voor de Wereldbekermanche.



Van Anrooij hield Zoe Bäckstedt en Manon Bakker achter zich. Ronhaar rekende af met zijn ploegmaat en de Amerikaan Eric Brunner.



Bij de mannen pasten de toppers voor de C2-wedstrijd. Bij de vrouwen keken wereldkampioene Fem van Empel en vicewereldkampioene Puck Pieterse de kat uit de boom.