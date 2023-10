Modder gesignaleerd in Amerika! Regen tovert Wereldbekeromloop om tot een echt crossparcours

Het regent al enkele dagen in Waterloo en dat belooft veel moois voor de Wereldbekerwedstrijden van morgen. "Eergisteren is het slechte weer hier losgebroken. Tot zondagochtend voorspellen ze regen", vertelt Sven Nys vanuit de Verenigde Staten. Hier en daar ligt er een vettige laag op het parcours. "Een loopcross gaan we niet krijgen, wel cross-cross. Het gaat spectaculair worden", belooft Nys.

18 uur . Modder in Waterloo. Het regent al enkele dagen in Waterloo en dat belooft veel moois voor de Wereldbekerwedstrijden van morgen. "Eergisteren is het slechte weer hier losgebroken. Tot zondagochtend voorspellen ze regen", vertelt Sven Nys vanuit de Verenigde Staten. Hier en daar ligt er een vettige laag op het parcours. "Een loopcross gaan we niet krijgen, wel cross-cross. Het gaat spectaculair worden", belooft Nys. .

17 uur 50. Cyclocross in the USA. Morgen/zondag gaat in de Verenigde Staten de Wereldbeker veldrijden van start. Decor is het terrein van fietsfabrikant Trek in Waterloo. Slaat Eli Iserbyt opnieuw zijn slag? Hij won de manche al 3 keer. Volg de veldrit live op deze pagina. Om 21.10 uur onze tijd beginnen de mannen eraan. .