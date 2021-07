Dag 1 in Tokio: zilver voor Van Aert, Sterckx 5e en sterke Red Lions

16:46 16 uur 46. Einde van dag 1. Hierbij sluiten we de eerste officiële dag af op de Olympische Spelen, met onmiddellijk een medaille voor de Belgen, maar ook knappe prestaties van Nina Sterckx (5e in het gewichtheffen), de hockeymannen (3-1-winst tegen Nederland), Brys/Van Zandweghe in het roeien (naar de halve finales) en de 3x3 Lions (stunt tegen Letland). Hopelijk morgen meer van dat! . Einde van dag 1 Hierbij sluiten we de eerste officiële dag af op de Olympische Spelen, met onmiddellijk een medaille voor de Belgen, maar ook knappe prestaties van Nina Sterckx (5e in het gewichtheffen), de hockeymannen (3-1-winst tegen Nederland), Brys/Van Zandweghe in het roeien (naar de halve finales) en de 3x3 Lions (stunt tegen Letland). Hopelijk morgen meer van dat!

16:15 16 uur 15. Olympische Spelen 3x3 Belgian Lions geven stunt tegen Letland geen vervolg tegen Japan

16:06 16 uur 06. Wat is er nu nog? Met de 3x3 zijn de laatste Belgen in actie gekomen vandaag. De eerste officiële olympische dag loopt ook op zijn laatste benen. Momenteel kun je nog de volleybalmatch tussen Frankrijk en de VS en de ontknoping van de beachvolleybalmatch met topfavorieten Mol/Sorum volgen. . Wat is er nu nog? Met de 3x3 zijn de laatste Belgen in actie gekomen vandaag. De eerste officiële olympische dag loopt ook op zijn laatste benen. Momenteel kun je nog de volleybalmatch tussen Frankrijk en de VS en de ontknoping van de beachvolleybalmatch met topfavorieten Mol/Sorum volgen.

15:57 15 uur 57. 3x3: deceptie voor de Belgen. Na hun stunt tegen Letland is er een kleine ontgoocheling gevolgd voor de Belgian Lions van de 3x3. Ze leken tegen Japan alles onder controle te hebben, maar moesten toch nog verlengingen toestaan. Wie daarin als eerste 2 punten wist te maken, zou winnen. Wat volgde was een ongezien festival aan missers, waarin uiteindelijk Japan aan het langste eind trok: 18-16. . 3x3: deceptie voor de Belgen Na hun stunt tegen Letland is er een kleine ontgoocheling gevolgd voor de Belgian Lions van de 3x3. Ze leken tegen Japan alles onder controle te hebben, maar moesten toch nog verlengingen toestaan. Wie daarin als eerste 2 punten wist te maken, zou winnen. Wat volgde was een ongezien festival aan missers, waarin uiteindelijk Japan aan het langste eind trok: 18-16.

15:40 15 uur 40. Iran klopt het Polen van coach Vital Heynen na 23-21 in spannende slotset. Iran klopt het Polen van coach Vital Heynen na 23-21 in spannende slotset

15:34 15 uur 34. Domper voor Heynen. Wereldkampioen Polen is met een valse noot aan zijn toernooi begonnen. De jongens van coach Vital Heynen speelden een thriller tegen Iran. De 5e set (die normaal naar 15 punten wordt gespeeld) eindigde met 23-21. Polen heeft wel nog genoeg tijd om deze misstap recht te zetten. De beste 4 landen in een poule van 6 plaatsen zich voor de kwartfinales. . Domper voor Heynen Wereldkampioen Polen is met een valse noot aan zijn toernooi begonnen. De jongens van coach Vital Heynen speelden een thriller tegen Iran. De 5e set (die normaal naar 15 punten wordt gespeeld) eindigde met 23-21. Polen heeft wel nog genoeg tijd om deze misstap recht te zetten. De beste 4 landen in een poule van 6 plaatsen zich voor de kwartfinales.

15:26 15 uur 26. 2e match voor de 3x3. De Belgen van de 3x3-ploeg mogen na hun stunt van eerder op de dag nu Japan partij geven. Kunnen ze hun eerste dag op de Spelen met een 2 op 2 afsluiten? Volg het nu live op Eén of op livestream 4. . 2e match voor de 3x3 De Belgen van de 3x3-ploeg mogen na hun stunt van eerder op de dag nu Japan partij geven. Kunnen ze hun eerste dag op de Spelen met een 2 op 2 afsluiten? Volg het nu live op Eén of op livestream 4.

15:20 15 uur 20. Olympische Spelen Nederlandse vrouwen pakken punt tegen Brazilië in match met 6 goals

15:14 15 uur 14. Spektakelstuk Nedeerland-Brazilië (3-3) met prachtgoals en blunders. Spektakelstuk Nedeerland-Brazilië (3-3) met prachtgoals en blunders

15:08 15 uur 08. Olympische Spelen Schermen tegen imker: komiek Rémi Gaillard maakt hilarische versie van Spelen

15:02 15 uur 02. Olympische Spelen Hommeles in hockey: Argentijn deelt tikje uit met stick na gelijkspel

15:00 15 uur . Olympische Spelen Aron Szilagyi schrijft geschiedenis en wint 3e gouden medaille op rij in het sabelschermen

14:57 14 uur 57. Spektakelmatch Brazilië-Nederland eindigt op 3-3. De Braziliaanse en Nederlandse vrouwen hebben het publiek (op tv dan) vermaakt met een aantrekkelijke vroege WK-topper, met voortdurend wisselende kansen en enkele schitterende goals, vooral dan van Oranje. . Spektakelmatch Brazilië-Nederland eindigt op 3-3 De Braziliaanse en Nederlandse vrouwen hebben het publiek (op tv dan) vermaakt met een aantrekkelijke vroege WK-topper, met voortdurend wisselende kansen en enkele schitterende goals, vooral dan van Oranje.

14:50 14 uur 50. Olympische Spelen Adam Peaty zet de toon op dag 1, Arno Kamminga zwemt Nederlands record

14:24 14 uur 24. 3e schermgoud op rij voor Hongaar Szilagyi. De Hongaar Aron Szilagyi heeft geschiedenis geschreven in het schermen. Voor de 3e olympiade verovert hij het goud met de sabel. In de finale was hij met 15-7 duidelijk te sterk voor de Italiaan Samele. . 3e schermgoud op rij voor Hongaar Szilagyi De Hongaar Aron Szilagyi heeft geschiedenis geschreven in het schermen. Voor de 3e olympiade verovert hij het goud met de sabel. In de finale was hij met 15-7 duidelijk te sterk voor de Italiaan Samele.

14:22 14 uur 22. Olympische Spelen Pauluis kan zich niet plaatsen voor finale, andere Belgen morgen in actie