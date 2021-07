Adam Peaty zet de toon op dag 1, Arno Kamminga zwemt Nederlands record

In de reeksen van de 100m schoolslag was het uitkijken naar de Brit Adam Peaty. De Britse olympische titelverdediger wil de tegenstand verpulveren op weg naar een nieuwe gouden medaille.

Peaty mocht het zwembad in duiken in reeks 7. In de reeks daarvoor verbeterde Arno Kamminga zijn eigen Nederlands record van in april. Zijn tijd van 57"80 is exact een tiende sneller. De Brit, met snor, was niet onder de indruk en zwom zijn 100m in 57"56.

Beide heren plaatsen zich voor de halve finales. Er staat een mooi Nederlands-Brits duel te wachten op de 100m schoolslag.