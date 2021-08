Medaillestand na dag 15: België trekt als 28e slotdag in, VS bereikt kaap van 100 medailles

Op de voorlaatste dag van de Spelen heeft de VS de magische kaap van de 100 medailles bereikt. Dankzij onder meer goud voor "Team USA" in het basketbal verzamelden de Amerikanen na 15 dagen al 108 medailles.

Toch is het nog steeds China die de 1e stek inpalmt in de medaillespiegel. De Chinezen pakten namelijk de meeste gouden medailles (38) van de Spelen en houden hierdoor met 87 stuks in totaal de VS achter zich.

Ondanks een bronzen medaille voor de Belgische jumpingruiters heeft ons land vandaag toch enkele plaatsen moeten prijsgeven. Met een 28e plek heeft "Team Belgium" 1 medaille minder dan Iran en 1 meer dan Slovenië.

Op de laatste olympische dag is het vooral uitkijken naar de marathon, waar Koen Naert, Dieter Kersten en Bashir Abdi allemaal in actie komen. Verder blijft het de vraag of China grote slokop Amerika kan afhouden.