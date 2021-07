"Wout rijdt de perfecte race, maar hij was zo sterk dat hij op meer mocht hopen"

"In zo'n olympische wegrit moeten alle puzzelstukjes juist in elkaar vallen", merkt Serge Pauwels op. "Maar Wout was zo sterk dat je op meer had mogen hopen."

Toch vindt de assistent-bondscoach dat de Belgen niets te verwijten valt. "Eigenlijk rijdt Van Aert de perfecte race. Op de klim heeft hij de schade heel goed kunnen beperken, alleen kun je niet verwachten dat hij in de laatste 30 kilometer alle aanvallen kan afslaan."

"Je kunt de tegenstanders ook niet verwijten dat ze niet meerijden, dat is logisch. Wout heeft nu het meeste werk gedaan en heeft alsnog de sprint gewonnen. Dan sta je 2 trappen boven de rest in de sprint. Die anderen weten dat ook. Het is hun goed recht om dan tactisch te gaan rijden."

Remco Evenepoel begon als 2e kopman aan de race, maar deemsterde na een vroege aanval op de Mikuni Pass weg. "Hij zal gevoeld hebben dat hij wellicht niet goed genoeg was om mee te doen, dat hij niet die superdag van Wout had."

"Achteraf is het natuurlijk gemakkelijk, maar ik vond dat niet zo'n slechte move. Nibali was toch mee. Wie weet hadden ze daar wat voorsprong genomen. Remco had zeker zijn plaats in deze selectie. Dat zullen we in de tijdrit bevestigd zien."