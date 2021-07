Van der Poel is topfavoriet in het mountainbiken: "Olympische titel zou heel cool zijn"

De Nederlandse alleskunner ging intussen al het parcours verkennen in Izu, ruim 100 kilometer buiten Tokio: "Het is zeker een mooie omloop: best technisch, veel op en af en er zijn weinig stukken om te herstellen. Er zijn twee tot drie vrij gevaarlijke technische passages, maar het is zeker niet overdreven."

"Of ik een plan heb? Het ligt aan de benen. Je moet jezelf niet meteen opblazen met die korte lastige klimmetjes en daarbij de warmte. Een olympische titel zou wel echt geweldig zijn."



Pidcock en de Zwitser Flückiger zijn de grootste concurrenten voor Van der Poel: "Door die hitte wordt het een speciale wedstrijd en het is geen typisch mountainbikeparcours. Ik weet natuurlijk niet hoe de anderen zich hebben voorbereid."

Vrijdag kwam Van der Poel aan in Japan: "Of het de juiste route is, blijkt pas achteraf. Maar de regels hier zijn zo strikt. Het voelde als een soort gevangenis, hoorde ik. Dat is niet echt aan mij besteed. En daarbij, ik heb altijd mijn eigen ding gedaan."

"Ik had liever een andere voorbereiding gehad, maar de Tour was zeer succesvol. Het is niet vanzelfsprekend om drie disciplines te combineren. Dat me dat goed afgaat, daar mag ik best een beetje trots op zijn."



Bij de mannen komt ook landgenoot Jens Schuermans in actie bij het mountainbiken. Andere kanshebbers op een medaille zijn Nino Schurter, Victor Koretzky, Ondřej Cink en Jordan Sarrou.