Hockey is door de band genomen een erg faire sport, maar na Argentinië-Spanje kookten de potjes heel even over. De Argentijn Lucas Rossi ging een tik uitdelen aan een Spanjaard die geveld was met krampen. Dat werd hem niet in dank afgenomen en Rossi moest door zijn ploegmaats naar de kleedkamer gebracht worden. Een barstje in het pantser van de olympische kampioen?