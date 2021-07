Aron Szilagyi schrijft geschiedenis en wint 3e gouden medaille op rij in het sabelschermen

In de finale had de schermlegende Szilagyi meteen een stevige 7-1-bonus op zak. Samele slaagde er niet in om de Hongaar te ontwrichten, maar kwam even later wel nog een heel stuk terug tot 7-5.

Lang duurde de opflakkering van Samele niet want in het begin van de 2e periode zette Szilagyi weer orde op zaken: 12-5. Samele, die na een bijzonder straffe comeback tegen Kim Jung-hwan de finale haalde, had geen gepast antwoord meer in huis. 15-7 was uiteindelijk de eindstand.

Szilagyi verovert op die manier voor de 3e keer op een rij een gouden medaille in het sabelschermen. De bronzen medaille ging naar de Zuid-Koreaan Kim Jung-hwan. In het schermen staan ook nog de onderdelen degen en floret in de komende dagen op het programma.