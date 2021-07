Nederlandse vrouwen pakken punt tegen Brazilië in match met 6 goals

Na de opwarmer tegen Zambia (10-3) was de tweede partij wel een serieuze test voor Oranje. De Nederlanders begonnen goed met een snelle goal van Miedema. Ze draaide goed weg van haar bewaker in de zestien en schoot raak.

Lang stond Nederland niet op voorsprong want nog geen kwartier later kreeg de verdediging van Oranje de bal niet weg en Debinha kon profiteren. Daarna was het even wachten op goals, maar net voor het uur was het opnieuw Miedema die kon scoren.

Het was de 35-jarige Marta die de Brazilianen andermaal langszij bracht vanaf de penaltystip en daarna kwamen de Brazilianen voor het eerst op voorsprong dankzij Ludmila.

Oranje kwam toch nog opnieuw langszij. Janssen trapte haar vrijschop wondermooi binnen. Met 4 op 6 zijn de Nederlanders nu eerst in hun poule.